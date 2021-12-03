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Создатель купальников для Авериных рассказала о костюмах за 200 тысяч

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/arishadina1998

Стоимость купальников в мастерской Светланы Герасимовой, которая создает костюмы для сборной России по художественной гимнастике, в том числе для сестер Авериных, начинается от 70 тысяч рублей, рассказала владелица.

«У нас дорого, стоимость начинается от 70 тысяч рублей. Мы делаем красивую вещь и считаем, сколько она стоит после изготовления. Дороже 200 тысяч рублей у нас пока не было изделий», — сказала Герасимова в интервью Sport24.

По ее словам, изделия получаются дорогими, так как в стоимость входят: себестоимость материалов (основной затратой являются кристаллы), заработная плата мастеров (обычно мастер работает над одним изделием около трех недель), аренда помещения и так далее.

Герасимова отметила, что присылает клиенту шесть эскизов. Но для сборной России чаще показывают сразу готовое изделие, потому что тренер не всегда может понять на стадии эскиза, как купальник будет выглядеть на гимнастке.

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