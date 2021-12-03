Блогер и актер Антон Лапенко анонсировал новый YouTube-сериал

Блогер и актер Антон Лапенко сообщил дату премьеры нового YouTube-сериала, который станет продолжением истории «Внутри Лапенко».

«Убийство в "Гнезде фазана". 27 декабря 2021 на YouTube. Следите за информацией в официальном аккаунте вселенной», — написал блогер в Instagram.

Судя по анонсу, во вселенной Лапенко появится новый персонаж, а история выйдет в жанре детектива.

В сериале «Внутри Лапенко» у главного героя более десятка образов. Он выступает как журналист, инженер, главарь ОПГ, певец, художник, таксист.

«Внутри Лапенко» — сериал, который изначально представлял собой серию скетчей в Instagram. Сериал выполнен в стилистике VHS и перестроечного советского кино и не имеет четкой временной привязки.