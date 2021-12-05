Подскочили цены на мандарины

Средняя цена мандаринов в несетевой рознице в России выросла за год на 25% и составила 164 рубля, подсчитали эксперты компании «Эвотор», изучив средние цены в несетевой розницы в ноябре этого и прошлого года по данным смарт-терминалов в регионах.

Самые дорогие мандарины в несетевой рознице — из Перу (в среднем 269 рублей за килограмм), а самые дешевые — из Абхазии и Грузии (131 и 103 рубля). Марокканские мандарины стоят в среднем 183 рубля, египетские — 175, а турецкие и иранские — 152, приводит РИА Новости исследование компании.

Дороже всего мандарины на Камчатке — в среднем 334 рубля, а самые низкие цены — на юге: например, в Волгоградской области килограмм обойдется в 139 рублей, на Кубани — в 106.

Ниже средних по стране цены в Оренбургской и Нижегородской областях (162 и 146 рублей соответственно), а выше — в Красноярском крае и Калининградской области (220 и 218 рублей). В Москве, по данным

По данным Руспродсоюза, сейчас цены в опте колеблются от 80 до 138 рублей за килограмм, а в среднем составляют 110 рублей (против 90 годом ранее).

Мандарины присутствуют на прилавке круглый год, но «высокий сезон», когда спрос на них максимален, приходится на ноябрь-декабрь, пояснил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков