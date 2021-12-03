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Норвегия призвала отвести войска НАТО от российских границ

Источник:
ТАСС
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Фото: © U.S. Department of Defense

Новое правительство Норвегии выступило против присутствия войск союзников Осло по НАТО вблизи границ с Россией, сообщила глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт.

По ее словам, для Норвегии «очень важно военное присутствие в близлежащих [к норвежским границам] районах». Но министр отметила, что «будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы [Норвегия] будет справляться сама, с помощью собственных самолетов и фрегатов», силами норвежских вооруженных сил.

«В интересах Норвегии — самостоятельно позаботиться об этих территориях с помощью норвежской обороны», — добавила глава МИД.

Этот вопрос министр иностранных дел планирует обсудить с союзниками по НАТО, прежде всего, с Великобританией и США.

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