Ида Галич пожаловалась на неудобство Rolls-Royce за 35 млн

Блогер Ида Галич купила автомобиль Rolls-Royce за 35 миллионов рублей, но машина премиум-класса ее не устроила.

Галич рассказала об автомобиле в эфире Comedy Club, куда пришла в гости. Резиденты шоу Павел Воля и Гарик Харламов расспросили блогера о покупке.

«На самом деле это первая машина, которую я купила себе, потому что до этого я покупала машину бате и семье, брату помогала. А теперь я решила порадовать себя. Я сама на нее заработала», — цитирует пресс-служба ТНТ Галич.

Затем знаменитость пожаловалась, что в Rolls-Royce не вставляется детское кресло. Для блогера это важный момент, поскольку она воспитывает годовалого сына.

Полный разговор с Идой Галич в Comedy Club покажут в пятницу, 3 декабря, на ТНТ. Также гостем программы станет продюсер Иосиф Пригожин, который расскажет, зачем он вызвал на бой Сергея Шнурова.