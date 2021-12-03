НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Ида Галич пожаловалась на неудобство Rolls-Royce за 35 млн

Источник:
Sibnet.ru
486 3
Фото: © galichida, instagram.com/galichida

Блогер Ида Галич купила автомобиль Rolls-Royce за 35 миллионов рублей, но машина премиум-класса ее не устроила.

Галич рассказала об автомобиле в эфире Comedy Club, куда пришла в гости. Резиденты шоу Павел Воля и Гарик Харламов расспросили блогера о покупке.

«На самом деле это первая машина, которую я купила себе, потому что до этого я покупала машину бате и семье, брату помогала. А теперь я решила порадовать себя. Я сама на нее заработала», — цитирует пресс-служба ТНТ Галич.

Затем знаменитость пожаловалась, что в Rolls-Royce не вставляется детское кресло. Для блогера это важный момент, поскольку она воспитывает годовалого сына.

Полный разговор с Идой Галич в Comedy Club покажут в пятницу, 3 декабря, на ТНТ. Также гостем программы станет продюсер Иосиф Пригожин, который расскажет, зачем он вызвал на бой Сергея Шнурова.

Еще по теме
Женившийся в восьмой раз Дунаевский отказался от детей
Ивлеева возбудила фантазию фанатов фотографией Элджея
Скорбь Киркорова по модельеру вместо Градского разозлила подписчиков
Бурятская девушка стала третьей на международном конкурсе красоты
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Агафье Лыковой подобрали нового помощника
Владелец клиник «Омикрон» потребовал от ВОЗ переименовать штамм
Крупный канал наркотрафика перекрыли в Иркутске
Воздух из Казахстана принесет в Забайкалье плюсовые температуры
Самое популярное
Сергей Жуков из «Руки вверх» выпустил сериал «Евгенич»
Музыка Градского: о чем пел мастер оперы и рока
Поколение людей «Альфа» столкнется с небывалыми проблемами
Падение британского F-35 с авианосца засняли на видео
Обсуждение (3)
Картина дня
Норвегия призвала отвести войска НАТО от российских границ
Куляба назвал Белоруссию враждебной для Украины страной
Иммунолог спрогнозировал начало пятой волны COVID в России
Бывший зять Ельцина предрек нового президента из Сибири
Самое обсуждаемое
53
Лукашенко признал Крым российским
31
Путин рассказал о морском гиперзвуковом оружии России
24
ООН назвала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
24
Путин призвал жестко спрашивать за ЧП на шахтах
21
Генсек НАТО заявил, что Россия не блефует
Sibnet.Ru