Создатели «Аватара» объявили новые даты премьер трех фильмов

Три фильма из вселенной «Аватара» Джеймса Кэмерона выйдут на год позднее ранее запланированных дат. Второй части картины перенос не коснулся.

Студия Disney сообщила о переносе третей, четвертой и пятой частей «Аватара. Показ каждого из фильмов перенесли на год вперед.

«Аватар 3» выйдет в отечественный прокат 19 декабря 2024 года (прежняя дата — 21 декабря 2023 года). Новая дата премьеры «Аватара 4» — 17 декабря 2026 года (ранее — 18 декабря 2025 года). «Аватар 5» выйдет на экраны 21 декабря 2028 года (прежняя дата — 16 декабря 2027 года). «Аватара 2» выйдет в намеченный срок 15 декабря 2022 года.