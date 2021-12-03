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Создатели «Аватара» объявили новые даты премьер трех фильмов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Аватар»

Три фильма из вселенной «Аватара» Джеймса Кэмерона выйдут на год позднее ранее запланированных дат. Второй части картины перенос не коснулся.

Студия Disney сообщила о переносе третей, четвертой и пятой частей «Аватара. Показ каждого из фильмов перенесли на год вперед.

«Аватар 3» выйдет в отечественный прокат 19 декабря 2024 года (прежняя дата — 21 декабря 2023 года). Новая дата премьеры «Аватара 4» — 17 декабря 2026 года (ранее — 18 декабря 2025 года). «Аватар 5» выйдет на экраны 21 декабря 2028 года (прежняя дата — 16 декабря 2027 года). «Аватара 2» выйдет в намеченный срок 15 декабря 2022 года.

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