Warner Bros. опубликовал тизер четвертой части «Матрицы»

Фото: © кадр из тизера «Матрица: Воскрешение»
Новый тизер четвертой «Матрицы» провел параллели между оригинальной трилогией и новым фильмом. Видео опубликовано в официальном YouTube-канале Warner Bros.
Еще в первом трейлере зрители убедились, что многие сцены отдают дань уважения или даже покадрово копируют некоторые культовые моменты полюбившихся фильмов о Нео и Зионе.
Второй тизер подтвердил, что отсылок на оригинал в новой части действительно немало, но зрителей ожидает совсем другая и куда более запутанная, чем может показаться на первый взгляд.
Премьера ленты «Матрица: Воскрешение» в России запланирована на 16 декабря, мировой релиз состоится днем раньше. К главным ролям вернутся Киану Ривз и Керри-Эн Мосс.
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