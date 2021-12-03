Warner Bros. опубликовал тизер четвертой части «Матрицы»

Новый тизер четвертой «Матрицы» провел параллели между оригинальной трилогией и новым фильмом. Видео опубликовано в официальном YouTube-канале Warner Bros.

Еще в первом трейлере зрители убедились, что многие сцены отдают дань уважения или даже покадрово копируют некоторые культовые моменты полюбившихся фильмов о Нео и Зионе.

Второй тизер подтвердил, что отсылок на оригинал в новой части действительно немало, но зрителей ожидает совсем другая и куда более запутанная, чем может показаться на первый взгляд.

Премьера ленты «Матрица: Воскрешение» в России запланирована на 16 декабря, мировой релиз состоится днем раньше. К главным ролям вернутся Киану Ривз и Керри-Эн Мосс.