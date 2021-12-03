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Бывший зять Ельцина предрек нового президента из Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Новая президентская бригада после ухода с поста Владимира Путина, скорее всего, придет из Сибири и Дальнего Востока, такое мнение высказал бывший зять первого президента России Бориса Ельцина Алексей Дьяченко.

«Чаще всего бригады в России имеют земляческую основу, можно предположить, что новая бригада придет не из Свердловска и Питера, не из Украины и Кавказа. Поскольку из этих мест за последние 100 лет правители уже были. Сейчас, наверное, очередь Сибири и Дальнего Востока», — написал Дьяченко в книге «От Ельцина до Путина. И обратно», ее фрагмент опубликован в блогах на «Эхе Москвы».

По его мнению, политические циклы в России длятся 30-35 лет. Так происходит, потому что «жизненный ресурс людей на высших постах не позволяет работать дольше». Также за это время вырастают два поколения, молодежь устает от старого начальства.

«Что нужно сделать у нас, чтобы въехать в Кремль, точно неизвестно. Это наша главная государственная тайна», — добавил Дьяченко.

Алексей Дьяченко был женат на дочери Бориса Ельцина Татьяне с 1987 по 2001 годы. Был конструктором в КБ «Салют», потом предпринимателем.

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