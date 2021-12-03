Иммунолог спрогнозировал начало пятой волны COVID в России

Пятая волна COVID-19 может начаться в середине января, она бы была и без нового штамма «омикрон», заявил иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Пятая волна должна была быть и без нового штамма. Но "омикрон" может дать всплеск в том случае, если у него действительно настолько высокая заразность и не упала патогенность. Но пока данных, что она упала, нет. Рост заражения начнется не сразу. Пока мутация попадет в страну, первая фаза будет медленная, далее пока вирус накопится, пока распространится. Реально где-то во второй половине января мутация начнет сказываться», — цитирует Крючкова URA.RU.

Иммунолог добавил, что российским ученым потребуется месяц, чтобы понять ситуацию по симптоматике, скорости распространения омикрон-штамма.

«Получит ли "омикрон" распространение в России, мы не знаем, но никто этого не исключает. В Европу и Бельгию штамм уже попал с туристами, которые вернулись из Египта, где сейчас отдыхает и большое количество граждан из России», — отметил врач-эпидемиолог Александр Выгоняйлов.

Новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», обнаружили в Южной Африке в конце ноября. ВОЗ пометила его, как «вызывающий озабоченность». Симптомы нового штамма схожи с заражением гриппом. При «омикроне» у пациентов наблюдается сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле.