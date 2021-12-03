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Матч «Авангарда» и «Ак Барса» в Дубае станет частью шоу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

Встреча «Авангарда» и «Ак Барса» в Дубае на Coca-Cola Arena пройдет в пятницу, 3 декабря. Помимо матча, в рамках Ice Dubai Show, которое пройдет с 3 по 5 декабря в ОАЭ, состоятся два шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», сообщила пресс-служба КХЛ.

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» сыграет с трехкратным победителем Лиги в рамках проекта KHL World Games, запущенного в 2018 году. За время существования ранее уже были проведены вынесенные матчи в Вене, Цюрихе, Давосе и Таллинне.

Омичи в последней игре прервали серию из двух поражений, крупно переиграв на своем льду «Нефтехимик» (6:1). «Ак Барс» же после волевого успеха в дерби Татарстана с нижнекамцами (3:2 Б) отправился в столицу России, где потерпел поражение от «Динамо» (1:4).

В турнирной таблице соперников разделяет пять баллов. Преимущество на стороне казанцев, которые с 47 очками занимают третье место в Восточной конференции. «Авангрард» занимает пятую строчку.

По статистике, омичи в этом сезоне лучше всех играют в большинстве, реализуя 30,6% попыток. «Ак Барс», напротив, проседает в этом компоненте. 11,9% — один из худших показателей чемпионата. При игре в меньшинстве у команд нет такого разрыва: 84,2% нейтрализации у подопечных Дмитрия Квартальнова и 81,6% — у действующего обладателя Кубка Гагарина.


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