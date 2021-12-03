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Подозреваемого во взрыве лифта в Иркутске арестовали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подозреваемый во взрыве лифта в жилом доме по улице Маршала Конева арестован на два месяца, об избрании меры пресечения сообщается на сайте Свердловского районного суда Иркутска.

Лифт сорвался с шестого этажа и остановился на третьем во вторник. В результате пострадал 30-летний мужчина. Следователи выяснили, что инцидент произошел не случайно, а был покушением на убийство.

«Причиной произошедшего явились конфликтные отношения между соседями, в результате которых Л. изготовил пиротехническое устройство, положил пакет и повесил в лифте, после того как в лифт зашел сосед, Л. привел в действие данное устройство. Только вместо соседа, с которым он поссорился, в лифт зашел его сын», — раскрыл суд подробности ЧП.

Следствие обвиняет иркутянина в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. Он будет находиться под стражей.

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