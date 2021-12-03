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Этап нокаутов «Голоса» с умершим Градским выйдет на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, Первый канал

Десятый сезон «Голоса» продолжится, несмотря на смерть наставника Александра Градского. В эфир выйдет выпуск, отснятый еще до кончины музыканта. Нокауты покажут на Первом канале в пятницу, 3 декабря, в память об артисте.

«Сюжет о репетиции команды Градского был снят 17 ноября, за 11 дней до смерти наставника», — сообщила пресс-служба Первого канала.

Создатели «Голоса» ранее сообщали, что Градский до последних дней жизни продолжал съемки в проекте и занимался со своими подопечными. В Сети появилась информация, подкрепленная фотографиями, о том, что наставника доставляли на съемки на носилках, сажали в кресло, а затем также увозили. Первый канал эту информацию не комментировал.

В этап нокаутов в команде Градского прошли Юлия Курганова, Мирослава Кочева, Виктор Кириллов, Татьяна Качурина, Алишер Каримов и Роман Графов. После этого этапа в команде останется два или три человека (по правилам нокаутов, из шести человек двое проходят дальше, также наставник может спасти одного музыканта из чужой команды).

Все участники нокаутов 10-го «Голоса»

Десятый сезон «Голоса» будет завершен без Александра Градского. Как сообщил Первый канал, замену мэтру искать не планируют, но решение о том, как пройдут прямые эфиры и что будет с участниками его команды — не принято.

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