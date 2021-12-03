Игроки World of Tanks сразятся за личные награды на «Стриме года»

Масштабное предновогоднее онлайн-состязание «Стрим года» пройдет с 16 по 21 декабря в World of Tanks, у абонентов тарифа «Игровой» от Ростелекома будут привилегии.

Самых удачливых ждут виртуальные (игровое золото, премиум-танки) и реальные призы — мощные видеокарты. Создавать команду не потребуется — победители будут определяться в личном зачете. Регистрация участников завершится 12 декабря 2021 года.

Побороться за награды может любой игрок, в активе которого не менее 1 тысячи сражений в режиме «Случайный бой». Особые привилегии будут у абонентов тарифа «Игровой», из них будет сформирован отдельный дивизион со своим призовым фондом.

Участнику «Стрима года» нужно провести минимум пять случайных боев. При этом итоговый рейтинг будет сформирован на основании суммарного чистого опыта за пять лучших боев из тридцати возможных у каждого участника (не более пяти боев в день).

«Клиенты "Ростелекома" могут обеспечить себя отличными подарками к празднику, для этого нужны только отточенные навыки и умения в любимой игре, ну а увеличить шансы на выигрыш поможет наш тариф "Игровой"», — сказал директор продуктового офиса «Игровые и партнерские сервисы» Ростелекома Артем Черменин.

За первое место в дивизионе «Игровой» полагается 20 тысяч золотых «монет», премиум-танк VIII уровня Progetto M35 mod. 46, а также видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti. Но даже игроки, занявшие с 2001 по 5000-е места, получат поощрительные призы — умножение опыта в пять раз на 15 игровых задачах.

Все подробности про «Стрим года» и правила проведения доступны на сайте World of Tanks по ссылке.