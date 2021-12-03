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Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не одобряет «Спутник V»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © sputnikvaccine.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение вакцины «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, российская сторона не видит особых причин, по которым ВОЗ медлит с признанием препарата, поскольку эффективность вакцины подтвердили публикации в авторитетных медицинских журналах и реальные данные со всего мира.

«Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», — подчеркнул Дмитриев.

Руководитель РФПИ отметил, что после одобрения ВОЗ вакцинация «Спутником V» позволит россиянам въезжать в еще большее число стран.

Вакцина против коронавируса «Спутник V», разработанная «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», получила свидетельство о регистрации Минздрава и стала первой зарегистрированной вакциной от SARS CoV-2 в мире.

«Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6 процентов по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.

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