Краймбрери проговорилась о провальных отношениях в треке «Глупая»

Певица Мари Краймбрери выпустила новый трек «Глупая», в котором винит себя за то, что оправдывала мужчину в своих глазах.

В новой песне она называет себя «глупой женщиной», а также философски оценивает свои отношения. «Была бы не дурой — не выбрала бы тебя. Была бы я мудрой, как Будда или Солон, не стало б паскудно от того, что не звонит телефон», — поет Краймбрери.

Певица в своих интервью не раз признавалась, что все ее песни — личные истории. При этом Краймбрери вынесла для себя решение, что больше никогда не будет с человеком, которому она неинтересна. В новом треке же она своим принципам противоречит.

Певица тщательно скрывает свою личную жизнь. Ей приписывали романы со многими звездными коллегами, но она ни разу не призналась в связи с кем-либо. Даже когда блогер Дава публично пригласил ее на свидание, она отказалась, позднее объяснив, что для нее неприемлемы отношения на показ.