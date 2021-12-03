Работник теплосетей в Томске погиб после выброса горячей воды

Выброс горячей воды произошел на томских теплосетях в четверг, в результате погиб один работник, еще один пострадал, сообщило СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, днем в четверг при производстве работ на блоке теплообменного оборудования в помещении центрального теплового пункта «ТомскРТС» произошел выброс горячей воды.

Двое сотрудников предприятия получили ожоги. Один из пострадавших, 59-летний мужчина, погиб на месте. Второй, 48 лет, пострадал, но врачи помогли ему без госпитализации.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. Назначена судебная медицинская экспертиза, обстоятельства ЧП выясняются.