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Работник теплосетей в Томске погиб после выброса горячей воды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выброс горячей воды произошел на томских теплосетях в четверг, в результате погиб один работник, еще один пострадал, сообщило СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, днем в четверг при производстве работ на блоке теплообменного оборудования в помещении центрального теплового пункта «ТомскРТС» произошел выброс горячей воды.

Двое сотрудников предприятия получили ожоги. Один из пострадавших, 59-летний мужчина, погиб на месте. Второй, 48 лет, пострадал, но врачи помогли ему без госпитализации.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. Назначена судебная медицинская экспертиза, обстоятельства ЧП выясняются.

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ЧП #Происшествия
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