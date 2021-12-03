Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что намерен посетить Россию в первом квартале 2022 года по приглашению российского лидера Владимира Путина.

«Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь. Это открывает окно возможностей для нашей страны», — цитирует ТАСС Болсонару.

По словам бразильского лидера, в поездке, предварительно намеченной на февраль-март, его будет сопровождать министерская делегация, состав которой пока не определен. «Россия заинтересована в Бразилии. Это большой рынок. <...> Будем углублять наши отношения с Россией», — добавил Болсонару.

На этой неделе состоялся визит в Россию министра иностранных дел Бразилии Карлуса Альберту Франку Франсы, в ходе которого глава МИД встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. По итогам визита подписан план политических консультаций между дипломатическими ведомствами двух стран.