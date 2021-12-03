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МВД проверит Netflix по закону о запрете пропаганды ЛГБТ

Источник:
ТАСС
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Фото: stockcatalog / Attribution License

МВД России проводит проверку стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ, сообщил пресс-центр ведомства.

«До окончания проведения соответствующих проверок и экспертиз комментарии по теме запроса полагаем преждевременными», — сказали ТАСС в пресс-центре МВД.

Ранее стало известно о том, что уполномоченная по защите семьи Ольга Баранец обратилась в МВД с просьбой проверить Netflix на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Как отметила общественница, на платформе демонстрировались сериалы ЛГБТ-тематики под маркировкой «16+».

Netflix — компания, которая предлагает для просмотра главным образом сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Она была основана в 1997 году, с 2013 года производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссеров, а также фильмы и телепрограммы. Сервис действует в 190 странах, включая Россию.

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