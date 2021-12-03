Склеп с телевизором установили в Новосибирском крематории

Колумбарий со встроенным телевизором, на котором показывают видео с умершим, установили в Новосибирском крематории в этом году.

«В 2012 году я запатентовал идею цифрового памятника. Почему такая идея пришла? Потому что мама моего папы, моя бабушка, умерла, когда моему папе было 10 лет. Он только некоторые фрагменты о ней помнит. И вот ощущение уходящей памяти привело меня к идее цифрового памятника. Когда в 2018 году умер мой папа, я ему поставил такой памятник», — рассказал на канале «Похоронщик ТВ» инженер-конструктор Марсель Мухаметшин.

Именно он придумал, как соединить в конструкции и место для урны с прахом, и жидкокристаллический монитор.

Дизайнер-архитектор Новосибирского крематория Павел Бабкин отметил, что что идея цифрового памятника призвана сохранить память о человеке. Дети смогут увидеть прабабушку или прадедушку на видео. Это более информативно, чем застывший снимок.

«Если раньше мы смотрели на потрет, который выгравирован на плите, то теперь мы можем наблюдать полноценную цветную картинку с движениями», – сказал на видео Бабкин.