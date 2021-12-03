НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мошенники придумали схему лишения людей жилья

Источник:
ТАСС
174 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сбербанка предупредил о новой схеме мошенничества, которая предполагает воздействие на человека таким образом, чтобы он закладывал и продавал недвижимость, сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбера Сергей Велигодский.

«Сначала злоумышленники крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема — это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атаки с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартир», — цитирует ТАСС Велигодского.

Ранее Банк России отчитался о мошеннических операциях за в III квартал, сообщив что за этот период злоумышленники пытались похитить у граждан 3,2 млрд рублей, из них лишь 7,7% удалось вернуть. В прошлом году в III квартале доля возмещенных средств составила 13,1%.

Всего за июль — сентябрь 2021 года регулятор зафиксировал более 256 тысяч случаев операций, осуществленных без согласия клиентов, что на 40% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Еще по теме
Задушенную дочку и выпавшую из окна мать нашли в Красноярске
Разбойники напали на томича и забрали биткоины
Падение лифта в Иркутске оказалось покушением на убийство
Экс-начальника колонии в Ангарске арестовали за взятку в миллион
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Склеп с телевизором установили в Новосибирском крематории
Читинские инспекторы ДПС открыли стрельбу по колесам гонщика
Путин призвал жестко спрашивать за ЧП на шахтах
Раздельный сбор мусора введут на Байкале
Самое популярное
Пьяный Билан высказался о Градском накануне его смерти
Сергей Жуков из «Руки вверх» выпустил сериал «Евгенич»
Музыка Градского: о чем пел мастер оперы и рока
Генсек НАТО заявил, что Россия не блефует
Обсуждение (0)
Картина дня
Куляба назвал Белоруссию враждебной для Украины страной
Кремль оценил вероятность войны на юго-востоке Украины
Мошенники придумали схему лишения людей жилья
Назван максимальный срок заразности больного коронавирусом
Мультимедиа
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

west_nik

Ох Европушка, давно тебя не втравливали в получение люлей... Видимо время пришло. Первые, особо одарённые...

corrector

Если б каждый подал в суд на эту власть, она б может больше думала, когда законы пишет

лачинов

Выгодополучателей все эти страшилки не трогают. И пока так будет ничего не изменится. Наймут новых директоров...

Uynachalnica

Просто восхитительно услышать такое от человека, возглавляющего военный блок!
Sibnet.Ru