Мошенники придумали схему лишения людей жилья

Сбербанка предупредил о новой схеме мошенничества, которая предполагает воздействие на человека таким образом, чтобы он закладывал и продавал недвижимость, сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбера Сергей Велигодский.

«Сначала злоумышленники крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема — это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атаки с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартир», — цитирует ТАСС Велигодского.

Ранее Банк России отчитался о мошеннических операциях за в III квартал, сообщив что за этот период злоумышленники пытались похитить у граждан 3,2 млрд рублей, из них лишь 7,7% удалось вернуть. В прошлом году в III квартале доля возмещенных средств составила 13,1%.

Всего за июль — сентябрь 2021 года регулятор зафиксировал более 256 тысяч случаев операций, осуществленных без согласия клиентов, что на 40% больше чем за аналогичный период прошлого года.