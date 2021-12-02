Радар показал скрытое в недрах Луны

Международная команда ученых завершила исследование радарных данных, полученных на поверхности Луны китайской миссией «Чанъэ-3» в 2013 году.

Поверхность Луны покрыта слоем реголита, который образовался в течение миллиардов лет в результате ударов астероидов. Исследователям впервые удалось буквально заглянуть в недра земного спутника, пишет Phys.org.

В ходе китайской миссии аппарат посылал электромагнитные импульсы вниз, а затем улавливал отраженные волны. В дальнейшем полученные данные обрабатывались в четыре этапа. Любые изменения позволяли идентифицировать различные слои.

Впервые удалось установить, что погребенный слой, называемый палеореголитом, может быть намного толще, чем предполагалось ранее. Радар показал, что его толщина варьируется от пяти до девяти метров.

При этом слой зажат между двумя слоями вулканической породы, возраст которых составляет 2,3 и 3,6 миллиарда лет соответственно. Ученые отмечают, что по меркам геологии слой палеореголита сформировался достаточно быстро.