НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Радар показал скрытое в недрах Луны

Источник:
Sibnet.ru
513 0
Фото: © NASA

Международная команда ученых завершила исследование радарных данных, полученных на поверхности Луны китайской миссией «Чанъэ-3» в 2013 году.

Поверхность Луны покрыта слоем реголита, который образовался в течение миллиардов лет в результате ударов астероидов. Исследователям впервые удалось буквально заглянуть в недра земного спутника, пишет Phys.org.

В ходе китайской миссии аппарат посылал электромагнитные импульсы вниз, а затем улавливал отраженные волны. В дальнейшем полученные данные обрабатывались в четыре этапа. Любые изменения позволяли идентифицировать различные слои.

Впервые удалось установить, что погребенный слой, называемый палеореголитом, может быть намного толще, чем предполагалось ранее. Радар показал, что его толщина варьируется от пяти до девяти метров.

При этом слой зажат между двумя слоями вулканической породы, возраст которых составляет 2,3 и 3,6 миллиарда лет соответственно. Ученые отмечают, что по меркам геологии слой палеореголита сформировался достаточно быстро.

Тема: Человек и космос
Пару сверхмассивных черных дыр нашли вблизи Земли
Колоссальная ударная волна в космосе попала на фото
Новые корабли разработают для российской орбитальной станции
Гигантский мост нашли в центре Млечного Пути
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Путин призвал жестко спрашивать за ЧП на шахтах
Раздельный сбор мусора введут на Байкале
Потепление с метелью придет в Новосибирск
Крышу смонтировали на новой «Арене Омск»
Самое популярное
Пьяный Билан высказался о Градском накануне его смерти
Сергей Жуков из «Руки вверх» выпустил сериал «Евгенич»
Музыка Градского: о чем пел мастер оперы и рока
Генсек НАТО заявил, что Россия не блефует
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
53
Лукашенко признал Крым российским
25
Путин рассказал о морском гиперзвуковом оружии России
24
ООН назвала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
21
Генсек НАТО заявил, что Россия не блефует
19
Лавров заявил, что США окружили Россию военными базами
Sibnet.Ru