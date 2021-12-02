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Медведева прояснила ситуацию с завершением карьеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/jmedvedevaj

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, что фактически уже завершила спортивную карьеру из-за травм, но фигурного катания в ее жизни стало больше.

«У меня спина в одну сторону не поворачивается… Влево, куда прыгаются почти все прыжки. Могу безболезненно прыгать сальхов, возможно, еще и тулуп. Флип и лутц у меня не прыгаются, чисто физически уже не прыгаются», — рассказала Медведева в интервью журналисту Карену Адамяну, опубликованном на YouTube-канале «Макарена».

Фигуристка отметила, что пока не хочет объявлять о завершении карьеры официально, поскольку не хочет столкнуться с давлением со стороны фанатов, которое может на нее обрушиться после подобных заявлений.

Медведева добавила, что не собирается завязывать с фигурным катанием. Здоровье позволяет ей выступать в шоу.

Спортсменка пропустила все официальные соревнования в прошлом сезоне из-за обострившейся травмы спины. 21-летняя фигуристка не вошла в состав сборной России на сезон-2021/22, в рамках которого пройдут зимние Олимпийские игры в Пекине.

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Twilight88

Ну и че там Игнат то теперь ответит за то что свалки городские по районам развозят и реки дерьмом заливают?...

Uynachalnica

Просто восхитительно услышать такое от человека, возглавляющего военный блок!

corrector

Если б каждый подал в суд на эту власть, она б может больше думала, когда законы пишет

Sovik

США и Запад хотят мирного урегулирования и посылают оружие и военных одной из сторон конфликта? Ну очень...
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