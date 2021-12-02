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Путин призвал жестко спрашивать за ЧП на шахтах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Эксплуатировать мужество шахтеров недопустимо, с тех, кто подвергает их смертельному риску, надо спрашивать жестко, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса в четверг.

«Шахтерский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены», — сказал Путин.

По его словам, это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства, – и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников.

«С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко, так же как и за соблюдение в шахтах, на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования, индивидуальных средств спасения», — отметил президент.

Путин назвал аварию на шахте «Листвяжная» общей бедой и болью. Глава государства поручил кабмину и региональным властям детально разобраться в каждом случае с семьями погибших и пострадавших при ЧП.

Взрыв метана на «Листвяжной» произошел утром 25 ноября. Погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. Возбуждены два уголовных дела. Задержаны пять человек, в том числе директор шахты и инспекторы Ростехнадзора, проверявшие предприятие.

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