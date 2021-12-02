Назван максимальный срок заразности больного коронавирусом

Зараженный коронавирусом гражданин в отдельных случаях может быть заразен более 100 дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В таком случае, конечно, ни один врач не выпишет человека из больничного листа, если он продолжает быть источником опасности и выделяет вирус», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

Исследователи ранее зафиксировали, что переболевший коронавирусом может выделять частицы инфекции до 90 дней. При этом такой пациент может быть потенциально опасен и распространять коронавирус, несмотря на полное отсутствие симптомов.

Однако речь идет о довольно редких случаях, когда вирус адаптируется к организму человека и задерживается там на очень продолжительное время. В среднем период заразности составляет от нескольких дней до двух недель.