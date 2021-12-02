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Лукашенко назвал Путина родным братом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с главой российского государства Владимиром Путиным родные братья, которые одинаково видят мир.

«Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего что? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково», — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

Белорусский лидер отметил, что иногда «мы можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, у нас могут быть отличающиеся друг от друга поступки, но глаза наши видят этот мир одинаково».

«Я в этом убедился, особенно в последнее время. И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи, у нас очень добрые отношения», — подчеркнул Лукашенко.

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Политика #Мир #Россия
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