Лукашенко назвал Путина родным братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с главой российского государства Владимиром Путиным родные братья, которые одинаково видят мир.

«Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего что? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково», — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

Белорусский лидер отметил, что иногда «мы можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, у нас могут быть отличающиеся друг от друга поступки, но глаза наши видят этот мир одинаково».

«Я в этом убедился, особенно в последнее время. И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи, у нас очень добрые отношения», — подчеркнул Лукашенко.