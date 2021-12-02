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Кремль оценил вероятность войны на юго-востоке Украины

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Кремль обеспокоен высокой вероятностью боевых действий в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока. Это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас», — сказал официальный представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Запад в последнее время регулярно утверждает, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Одновременно западные страны используют подобные обвинения как предлог для наращивания своих сил у российских границ.

Российский МИД ранее сообщил о переброске военной техники НАТО к границам России. По словам главы российской дипломатии Сергея Лаврова, такие действия могут спровоцировать Киев на военные авантюры.

В частности, украинские власти в последние недели направили на юго-восток страны 125 тысяч солдат и офицеров — половину всего личного состава ВС.

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Политика #Мир #Россия
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