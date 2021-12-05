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Сетецентрические соединения создали в российской армии

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Минобороны России

Сетецентрический принцип предполагает, что все участники боевой операции становятся частью одной сети передачи данных. Несколько соединений уже получили полноценный комплект единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), созданной концерном «Созвездие», сообщил один из источников РИА Новости.

«Такой комплект позволяет объединить в разведывательно-ударной системе командование соединения, средства разведки, бронетехнику, артиллерию, средства ПВО, беспилотники, а также подразделения личного состава за счет комплексов "Стрелец" и экипировки "Ратник"», — сказал собеседник агентства.

Терминалы ЕСУ ТЗ, установленные на вооружение, военную и специальную технику, позволяют проводить сетецентрические операции: соединения смогут обмениваться данными «в режиме времени, близком к реальному».

Сейчас терминалы ЕСУ ТЗ ставят на танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», огнеметные системы «Тосочка», реактивные системы залпового огня «Торнадо», беспилотные летальные аппараты «Орлан», машины связи и мобильные командные пункты, зенитные ракетные комплексы «Тор» и «Бук-М3».

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