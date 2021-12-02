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Кремль пригласит на пресс-конференцию Путина иноагентов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Кремль пригласит на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина 23 декабря СМИ, имеющие статус иноагента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, действительно. Не всех, конечно, их же много, иноагентов. Но основные СМИ, которые в том числе активно принимают участие в освещении президентской тематики, будут приглашены», — цитирует ТАСС Пескова.

ОН отметил, статус иноагента не является для средства массовой информации запретом на работу в России

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов.

На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации — иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.

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