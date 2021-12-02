Потепление с метелью придет в Новосибирск

Потепление, усиление ветра и метели придут в Новосибирск в пятницу, сообщил в пятницу пресс-центр мэрии со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

«На территории города Новосибирска ожидается значительное повышение температуры наружного воздуха – до +2°С, днем осадки в виде умеренного мокрого снега, метель, на дорогах местами гололедица, усиление скорости ветра до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

На дорогах возможен гололед. В ночь на субботу будет до минус 7, днем — до минус 5 градусов. Ожидается небольшой снег, местами метель.

В ночь на воскресенье будет 6-8, днем — 3-5 градусов ниже нуля, преимущественно без осадков.