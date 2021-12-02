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Zivert выпустила трогательный клип на песню «Forever Young»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Zivert выпустила клип на песню «Forever Young», где главные роли исполнила пара пожилых людей. Клип очаровал и растрогал поклонников певицы.

В песне говорится о влюбленных, которые создали для себя свой идеальный мир, где хорошо только им. Сюжет клипа намекает на вечную любовь.

Режиссером видео выступил Алексей Куприянов, снявший для Юлии Зиверт большую часть клипов.

Zivert стала известна в 2017 году с песнями «Чак» и «Анестезия». Широкую популярность получила в конце 2018 года после выхода трека «Life».

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