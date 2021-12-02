Россия и Белоруссия проведут учения у границы Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские и российские военные в ближайшем будущем проведут учения на границе республики с Украиной.

«Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

Ранее в Минобороны Белоруссии отмечали военную активность со стороны соседних европейских стран и Киева. Как заявляли в ведомстве, в последнее время их «нападки» на республику особенно видны, что «очень тревожит, огорчает» Минск.

По словам Лукашенко, эти учения пройдут «где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев». «Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем», — заявил президент Белоруссии. Он добавил, что для этого все готово.