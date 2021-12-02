Россия и Белоруссия проведут учения у границы Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские и российские военные в ближайшем будущем проведут учения на границе республики с Украиной.
«Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.
Ранее в Минобороны Белоруссии отмечали военную активность со стороны соседних европейских стран и Киева. Как заявляли в ведомстве, в последнее время их «нападки» на республику особенно видны, что «очень тревожит, огорчает» Минск.
По словам Лукашенко, эти учения пройдут «где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев». «Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем», — заявил президент Белоруссии. Он добавил, что для этого все готово.
Nik3316ты можешь плеваться, харкаться, какаться, но де факто Крым Российский, все это понимают и всем на это...
correctorнет, не решает, те ракеты что гипотетически летят из Белоруссии в польшу не успеть сбить ничем, а ракеты...
Nik3316до Крыма базы не приближались?
correctorНовоевропейска незалежна краина : 94 место в рейтинге Всемирного банка по ВВП на душу населения,лилипусткий...