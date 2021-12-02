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Крышу смонтировали на новой «Арене Омск»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХК «Авангард»

Строители завершили монтаж кровли на здании новой «Арены Омск», сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Авангард».

Строители завершили монтаж металлического покрытия кровли «Арены». Идет утепление здания. Продолжаются внутренние работы: монтаж инженерных сетей, перегородок, отделка.

Центральное отопление подключено на 1-3 этажах комплекса, монтируются металлоконструкции холодного и теплого контуров фасада.

Завершить строительство дворца спорта должны до 2023 года. В ЛДС проведут часть матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею, основная часть игр пройдут в Новосибирске. В дальнейшем новый ЛДС будет основным местом для тренировок и игр ХК «Авангард».

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Спорт #Хоккей #Спортобъекты
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