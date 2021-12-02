Финал Гран-при по фигурному катанию отменен из-за «омикрона»

Финал серии Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, отменен, сообщили пресс-службы Международного союза конькобежцев и Федерации конькобежного спорта Японии.

В турнире среди взрослых от Росси должны были принять участие одиночники Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алена Косторная, Майя Хромых, Михаил Коляда, спортивные пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Япония с 30 ноября отменила введенные ранее послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». К утру среды в стране подтвердилось два случая заражения.

Новый штамм коронавируса, названный «омикрон», обнаружили в ЮАР. Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери заявил, что он по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм «дельта».