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Китай предложит России купить авианосец советской постройки

Источник:
«Газета.ру»
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Фото: Baycrest / CC BY-SA 2.5

Китай задумался над возможностью продажи России авианосца «Ляонин», который в Советском Союзе был построен под именем «Рига», а потом переименован в «Варяг», сообщают китайские СМИ.

Китай уделяет много внимания развитию своего ВМФ, который пополняется новыми боевыми единицами. И в этой связи возникает вопрос, что делать со старыми кораблями, в том числе авианосцем «Ляонин». Россия могла бы купить и модернизировать его, пишет издание Beijing Today.

Авианосец «Ляонин» был заложен на верфи Черноморского судостроительного завода в середине 1980-х годов под названием «Рига». Он моложе российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», но построен по тому же проекту с минимальными изменениями.

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В 1990-е годы авианосец переименовали в «Варяг», но так и не сдали флоту. После распада СССР он остался на Украине, в 1998 году его купил и достроил Китай. Сейчас в составе ВМФ России один тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который с 2018 года находится на ремонте и в 2022 году должен вернуться в строй.

России было бы неплохо получить второй авианосец в пару к «Адмиралу Кузнецову, сказал «Газете.ру» военный эксперт Илья Крамник. Но для этого нужно решить массу проблем: обеспечить ему место для базирования, оснастить его современными самолетами, отметил он.

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