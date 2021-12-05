Китай предложит России купить авианосец советской постройки

Китай задумался над возможностью продажи России авианосца «Ляонин», который в Советском Союзе был построен под именем «Рига», а потом переименован в «Варяг», сообщают китайские СМИ.
Китай уделяет много внимания развитию своего ВМФ, который пополняется новыми боевыми единицами. И в этой связи возникает вопрос, что делать со старыми кораблями, в том числе авианосцем «Ляонин». Россия могла бы купить и модернизировать его, пишет издание Beijing Today.
Авианосец «Ляонин» был заложен на верфи Черноморского судостроительного завода в середине 1980-х годов под названием «Рига». Он моложе российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», но построен по тому же проекту с минимальными изменениями.
В 1990-е годы авианосец переименовали в «Варяг», но так и не сдали флоту. После распада СССР он остался на Украине, в 1998 году его купил и достроил Китай. Сейчас в составе ВМФ России один тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который с 2018 года находится на ремонте и в 2022 году должен вернуться в строй.
России было бы неплохо получить второй авианосец в пару к «Адмиралу Кузнецову, сказал «Газете.ру» военный эксперт Илья Крамник. Но для этого нужно решить массу проблем: обеспечить ему место для базирования, оснастить его современными самолетами, отметил он.
UynachalnicaДаром методику меняли про порог бедности что ли?
Vitall2005Зачем России вторгаться вукраину, накой нам этот бомжатник, зачем нам эта армия обдолбанных голодранцев?
Иркут 69Ну это естественно. Население России, мягко говоря уменьшается, следовательно и количество бедных идёт...
FazarПутин бы взял кредит в банке ВТБ у Костина (мне как пенсионеру предлагали под 24.9%) и чартером съездил...