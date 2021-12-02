Netflix представил основные премьеры 2022 года

Netflix представил список фильмов и сериалов, которые выйдут на площадке в 2022 году, информация была опубликована в Twitter стримингового сервиса.

Среди премьер будущего года мультипликационная адаптация видеоигры Cuphead — «Cuphead Show». Сериал расскажет о приключениях братьев-кружек и будет выполнен в стиле классической анимации первой половины XX века.

Еще один анимационный сериал «Cyberpunk: Edgerunners», создан по вселенной настольной игры Cyberpunk. История посвящена парню с улиц, который решил стать «бегущим по лезвию» — наемником вне закона.

В 2022 году зрители также увидят приквел сериала «Ведьмак». События, на которых базируется лента, развернутся за 1 200 лет до сюжетной арки Геральта из Ривии. Еще одна крупная премьера — экранизация комиксов за авторством Нила Геймана. Сериал расскажет историю Морфея, повелителя снов.