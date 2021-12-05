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Мошенники активизировались на рынке услуг Дедов Морозов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Интернет-мошенники в предновогодний период резко активизировались на рынке услуг Дедов Морозов, предупредили эксперты компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

С целью выманить у потенциальных жертв средства, злоумышленники создают фишинговые сайты и размещают на них выгодные условия по приглашению Деда Мороза и Снегурочки — цены часто указываются значительно ниже рыночных.

«При заказе на фишинговом сайте вы отправляете предоплату через онлайн-кассу. Естественно, никакой Дед Мороз к вам не приходит. Часто такие сайты таргетируют на жертв в социальных сетях или с помощью контекстной рекламы, а также распространяют в спам-рассылках», —рассказал ТАСС директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

Эксперты компании рекомендуют, чтобы не попасться на уловки мошенников, проверять адрес страницы, на которой вы заказываете услуги или покупаете товары. Если это официальный сайт event-агентства, в адресной строке должен быть префикс HTTPS, а в названии не должно быть опечаток. Также ресурс должен открываться без ошибок и предупреждений.

Кроме того, специалисты советуют не переходить по ссылкам контекстной рекламы, которая появляется на различных сайтах исходя из запросов пользователя. Такую рекламу мошенники часто используют для привлечения жертв на фишинговый ресурс.

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