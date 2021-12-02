Путин рассказал о морском гиперзвуковом оружии России

Российский флот в 2022 году получит на вооружение гиперзвуковое оружие морского базирования, сообщил президент России Владимир Путин.

«Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая ракета морского базирования, гиперзвуковая — девять махов. Подлетное время будет до тех, кто отдает приказы, тоже пять минут», — цитирует ТАСС Путина.

Президент подчеркнул, что если на территории Украины возникнут ударные комплексы, то подлетное время ракет до Москвы будет семь-десять минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия — пять минут.

Минобороны России 18 ноября сообщило об успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» по надводной цели в Белом море.

Также сообщалось, что проведенные впервые 4 октября два пуска «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск» открыли дорогу государственным испытаниям ракеты с надводного носителя.