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Закрывается коридор затмений: что принесет 4 декабря?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Коридор затмений закрывается в субботу, 4 декабря, солнечным затмением. Что принесет это событие людям в целом и представителям каждого знака Зодиака по отдельности?

4 декабря в 10.34 по московскому времени будет последнее в 2021 году солнечное затмение. Оно закроет так называемый коридор затмений, который открылся 19 ноября. Этот период считается кармически непростым временем.

Это затмение пройдет под энергией Стрельца: активного, общительного и целеустремленного знака. Считается, что затмение может принести с собой перемены всем, но представителям этого знака Зодиака — особенно.

Накануне солнечного затмения астрологи советуют навести порядок в доме, побольше отдыхать, высыпаться. В день затмения лучше не затевать ремонтов, переездов, не экспериментировать с внешностью и не ссориться.

Окончание коридора затмений может принести перемены, которых пока невозможно ожидать, причем в различных сферах жизни. По мнению астрологов, наступает время подводить некие итоги, причем не за прошедший год, а за два года.

Что принесет затмение знакам Зодиака?

Овен

Затмение больше всего повлияет на сферу поездок, контактов с людьми из других городов и стран. С кем-то можно наладить общение, с другими же — попрощаться навсегда. Тем, кто мечтает о переезде, самое время делать шаги в эту сторону.

Телец

Для Тельцов в период затмения окажется наиболее важна финансовая сфера. Причем это касается не личных финансов, а семейного бюджета или коллективных проектов. Также наступает удачное время для отказа от вредных привычек.

Близнецы

Для Близнецов приоритетной сферой станет общение. Самое время наладить как деловые, так и личные контакты, помириться с теми, с кем были в ссоре.

Рак

Для Раков сейчас на первом месте баланс работы и личного. Важно в череде новых дел не забывать о своих интересах, а также обратить повышенное внимание на взаимоотношения с коллегами.

Лев

Львам звезды в период затмения обещают удачу в начале новых проектов. Важно обратить максимум внимания на детей и других младших родственников, их успехи и потребности.

Дева

Девам в этот период важнее всего обратить внимание на семейные дела. Это касается, в первую очередь, не взаимоотношений, а вопросов недвижимости и другого совместного имущества.

Весы

Весам в день затмения предстоит обдумать немало вопросов, связанных с родными. Стоит быть мягче и добрее к близким. Также затмение принесет перемены тем, у кого есть автомобиль или кто задумался о его покупке.

Скорпион

У Скорпионов в период затмения на первом месте будут финансы и карьера. Самое время предпринимать смелые шаги, чтобы увеличить уровень дохода.

Стрелец

На Стрельцов затмение повлияет больше, чем на других. В этот период важнее всего сконцентрировать внимание на себе: возможно, заняться внешностью и здоровьем или научиться тому, о чем давно мечтали.

Козерог

Козерогам затмение пришлет привет из прошлого. Представителям этого знака предстоит решить вопрос, который давно не всплывал на поверхность, или же распрощаться с чем-то навсегда.

Водолей

Для Водолеев в приоритете в этот период будут дружеские отношения. Возможно, настало время помириться с тем, с кем были в ссоре, или же, наоборот, восстановить старые дружеские связи.

Рыбы

Для Рыб на первый план выйдут вопросы карьеры. Удача улыбнется тем, кто мечтал о смене работы или начале нового проекта. Также важно обратить внимание на отношения с руководством.

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Отношения #Оракул #Космос #Природа
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