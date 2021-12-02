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Цены на кофе подскочили до максимальных значений

Источник:
ТАСС
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Фото: © gaggia

Стоимость кофе выросла до максимальных показателей за последние десять лет, следует из данных базирующейся в США Межконтинентальной биржи (Intercontinental Exchange, ICE).

Стоимость фьючерсов на поставки кофе в декабре составляла в минувший понедельник 2,34 доллара за фунт (0,45 килограмма). В минувший четверг стоимость фьючерсов на кофе выросла до 2,46 доллара за фунт, приводит ТАСС данные биржи.

Это наиболее высокая цена на кофе за последние 10 лет, отмечают эксперты. Дороже кофе стоил лишь в 2011 году, когда цены на него поднялись выше 3 доллара за фунт.

По мнению датского эксперт Saxo Bank Оле Хансена, росту цен на кофе способствовал «идеальный шторм в последние 12 месяцев». В частности, по его словам, ситуацию усугубили погодные условия в Бразилии, где заморозки и засуха серьезно сказались на урожае кофе.

Кроме того, к росту цен привели логистические трудности, вызванные пандемией нового коронавируса. Влияние этих факторов, по мнению эксперта, будет ощутимо на протяжении по меньшей мере двух лет.

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Экономика #Деньги #Продукты
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