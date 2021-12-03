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Полное затмение Солнца станет последним в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Последнее в 2021 году затмение Солнца состоится в эту субботу, 4 декабря, но увидеть его в России будет нельзя.

Полное солнечное затмение достигнет максимальной фазы 1,037 в 10.34 по московскому времени (14.34 по новосибирскому), но увидеть его в России, по данным Московского планетария, будет нельзя.

Полная фаза затмения продлится 1 минуту и 54 секунды. Частные фазы затмения можно будет наблюдать в Антарктиде, отдельных районах Африки, Южной Америки и в южных акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Солнечные затмения в южном полушарии — большая редкость. В следующий раз подобное небесное явление повторится лишь в 2039 году.

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