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Блогер Илья Варламов выпустил расследование о «Листвяжной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Кузбасса

Известный блогер Илья Варламов выпустил фильм о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе — бывший шахтер, председатель независимого профсоюза горняков и экономист высказали мнения о причинах аварии.

«Авария на шахте "Листвяжная" унесла жизнь 51 человека, но стала лишь новым пунктом в череде подобных катастроф. Шахтеры в России регулярно подвергаются опасности из-за нарушений техники безопасности, вызванных халатностью и коррупцией. И никакие компенсации этого не исправят», — говорится в описании фильма, выложенного на YouTube.

Сам Варламов в Кузбасс не приезжал, на месте работала журналистка Нигина Бероева. Шахтер Денис, ранее работавший на «Листвяжной» рассказал, что на шахте не было «никакой безопасности», комбайн не глох при превышении показателей метана.

«Этот взрыв — это полная вина начальника участка, вышестоящего надзора, которые, видя, что повышается выделение метана — как говорят шахтеры, лава газовала — не предприняли необходимых мероприятий по удалению метана», — заявил председатель независимого профсоюза горняков Александр Сергеев.

«Трагедия на Листвяжной произошла из-за выброса газа, но ее глубинные причины — коррупция, халатность и жадность. Люди погибли, потому начальство было готово наплевать на безопасность ради прибыли», — сказал Варламов в заключении.

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