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Депутаты оценили опасное вождение большим штрафом и лишением прав

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео YouTube-канала «Опасное вождение»

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, по которому опасное вождение будет караться штрафом от 5 тысяч рублей или лишением водительского удостоверения, сообщил один из авторов Ярослав Нилов в Telegram.

Предлагается дополнить главу 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях новой статьей 12.181, предусматривающей административную ответственность за умышленное опасное (агрессивное) вождение в размере 5 тысяч рублей. При повторном нарушении водителя ждет штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.

Все решения по данной статье должны будут рассматриваться судом, чтобы исключить субъективное толкование. Водитель может быть привлечен к ответственности только при наличии доказательств. Ими будут фотографии и видеозаписи.

Термин «опасное вождение» появился в правилах дорожного движения в 2016 году. К нему отнесли «игру в шашки», несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, резкое торможение, за исключением экстремальных ситуаций, препятствование обгону, если это создает угрозу аварийной ситуации.

Ответственности за такие действия до сих пор нет. В проекте нового КоАП предлагается штрафовать водителей-агрессоров на 3 тысячи рублей.

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Топ комментариев

ponhik78

Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))

sergey72

Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)

corrector

Какое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...

corrector

россиян очень интересовало и интересует его мнение, мы там ядерные ракеты можем разместить при приближении...
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