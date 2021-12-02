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Новосибирский препарат от рака на основе вируса испытают на людях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинического исследования инновационного лекарственного препарата для лечения рака молочной железы, сообщает Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Это первый в России противоопухолевый препарат, созданный на основе генно-модифицированного онколитического вируса. Лекарственное средство разработано Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, центром «Вектор» Роспотребнадзора в партнерстве с ООО «Онкостар».

Препарат представляет собой противоопухолевое лекарственное средство, сконструированное на базе рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины. Ученые вырезали из генома вируса два участка, отвечающие за степень его патогенности, и вставили вместо них гены, усиливающие активность вируса против клеток рака.

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«Доклинические испытания показали, что VV-GMCSF-Lact эффективно подавляет развитие основной опухоли, размножается в ней, не затрагивая здоровые клетки, самостоятельно ищет метастазы и угнетает их рост. Препарат может использоваться как в режиме монотерапии, так и комбинации с любыми другими методами лечения», — говорится в сообщении.

Клинические испытания проведут в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава в Санкт-Петербурге. 

В ходе клинических испытаний планируется оценить безопасность, переносимость и фармакокинетику лекарственного препарата у пациенток с раком молочной железы.

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Топ комментариев

ponhik78

Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))

sergey72

Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)

corrector

Какое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...

corrector

россиян очень интересовало и интересует его мнение, мы там ядерные ракеты можем разместить при приближении...
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