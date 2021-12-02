Новосибирский препарат от рака на основе вируса испытают на людях

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинического исследования инновационного лекарственного препарата для лечения рака молочной железы, сообщает Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Это первый в России противоопухолевый препарат, созданный на основе генно-модифицированного онколитического вируса. Лекарственное средство разработано Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, центром «Вектор» Роспотребнадзора в партнерстве с ООО «Онкостар».

Препарат представляет собой противоопухолевое лекарственное средство, сконструированное на базе рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины. Ученые вырезали из генома вируса два участка, отвечающие за степень его патогенности, и вставили вместо них гены, усиливающие активность вируса против клеток рака.

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«Доклинические испытания показали, что VV-GMCSF-Lact эффективно подавляет развитие основной опухоли, размножается в ней, не затрагивая здоровые клетки, самостоятельно ищет метастазы и угнетает их рост. Препарат может использоваться как в режиме монотерапии, так и комбинации с любыми другими методами лечения», — говорится в сообщении.

Клинические испытания проведут в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава в Санкт-Петербурге.

В ходе клинических испытаний планируется оценить безопасность, переносимость и фармакокинетику лекарственного препарата у пациенток с раком молочной железы.