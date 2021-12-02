Прокуратура проверит стрельбу в школе на Алтае

Прокуратура Алтайского края организовала проверку стрельбы из пневматического оружия в школе, десятиклассник попал в голову восьмиклассника, сообщает ведомство.

В среду в одной из школ на территории Алтайского района учащийся 10 класса стрелял из пневматического оружия и попал в голову ученику 8 класса. Мальчик после полученного ранения госпитализирован в больницу и проходит лечение.

Прокуратура Алтайского района оценит соблюдение требований законодательства об образовании и обеспечения безопасности детей. Также проверку проводят следователи.

В России установлено ограничение на калибр (до 4,5 миллиметров) и мощность (до 7,5 Дж) пневматики. При мощности до 3 Дж калибр может быть любым, так как с точки зрения законодательства РФ — это не оружие, а «конструктивно схожий» с ним предмет.