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Задушенную дочку и выпавшую из окна мать нашли в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тело матери нашли возле дома в Красноярске, а в квартире обнаружили тело задушенной пятилетней дочери, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В среду в квартире дома, расположенного по улице Борисова в Красноярске, обнаружено тело пятилетней девочки с признаками удушения. Около подъезда дома с признаками падения с высоты обнаружено тело матери ребенка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Следователи отрабатывают несколько версий произошедшего. Допрашиваются родственники и знакомые семьи.

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ponhik78

Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))

sergey72

Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)

corrector

Какое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...

corrector

россиян очень интересовало и интересует его мнение, мы там ядерные ракеты можем разместить при приближении...
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