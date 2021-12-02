Задушенную дочку и выпавшую из окна мать нашли в Красноярске

Тело матери нашли возле дома в Красноярске, а в квартире обнаружили тело задушенной пятилетней дочери, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В среду в квартире дома, расположенного по улице Борисова в Красноярске, обнаружено тело пятилетней девочки с признаками удушения. Около подъезда дома с признаками падения с высоты обнаружено тело матери ребенка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Следователи отрабатывают несколько версий произошедшего. Допрашиваются родственники и знакомые семьи.