Фальшивые данные о прививках в Новосибирске продавали за 10 тыс.

Полиция уличила новосибирское медучреждение в продаже фальшивых сертификатах о вакцинации от коронавируса, они стоили 10 тысяч рублей.

Полиция выявила два таких факта, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. По предварительным данным, в одном из медучреждений непривитым продавали сертификаты о вакцинации за 10 тысяч рублей.

По версии дознания, в государственную информационную систему были внесены заведомо ложные сведения о вакцинации.

Возбуждено дело по статье о подделке документов, санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.