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Фальшивые данные о прививках в Новосибирске продавали за 10 тыс.

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Полиция уличила новосибирское медучреждение в продаже фальшивых сертификатах о вакцинации от коронавируса, они стоили 10 тысяч рублей.

Полиция выявила два таких факта, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. По предварительным данным, в одном из медучреждений непривитым продавали сертификаты о вакцинации за 10 тысяч рублей.

По версии дознания, в государственную информационную систему были внесены заведомо ложные сведения о вакцинации.

Возбуждено дело по статье о подделке документов, санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.

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ponhik78

Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))

sergey72

Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)

corrector

Какое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...

corrector

россиян очень интересовало и интересует его мнение, мы там ядерные ракеты можем разместить при приближении...
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