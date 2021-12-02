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Новый альбом «Красота и уродство» вышел у Oxxxymiron

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Lado Kvataniya / CC0

Oxxxymiron (Мирон Федоров) объявил о релизе своего нового альбома «Красота и уродство», он доступен на всех музыкальных площадках.

Альбом «Красота и уродство» вышел 1 декабря, в него вошли 22 трека, больше половины композиций вошли в чарт-100. Самыми популярными оказались «Хоп-механика», «Агент», «Красота и Уродство».

Основная часть альбома с выпущена с маркировкой 18+. В треках содержится нецензурная лексика.

12 ноября рэпер выпустил «miXXXtape III: Смутное время», в котором были собраны треки, созданные в 2014-2021 годах.

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Топ комментариев

ponhik78

Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))

sergey72

Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)

corrector

Какое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...

corrector

россиян очень интересовало и интересует его мнение, мы там ядерные ракеты можем разместить при приближении...
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