Новый альбом «Красота и уродство» вышел у Oxxxymiron

Oxxxymiron (Мирон Федоров) объявил о релизе своего нового альбома «Красота и уродство», он доступен на всех музыкальных площадках.

Альбом «Красота и уродство» вышел 1 декабря, в него вошли 22 трека, больше половины композиций вошли в чарт-100. Самыми популярными оказались «Хоп-механика», «Агент», «Красота и Уродство».

Основная часть альбома с выпущена с маркировкой 18+. В треках содержится нецензурная лексика.

12 ноября рэпер выпустил «miXXXtape III: Смутное время», в котором были собраны треки, созданные в 2014-2021 годах.