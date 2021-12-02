Вышел трейлер новогодней комедии «Елки 8»

Продолжение франшизы «Елки» по традиции будет состоять из нескольких новелл, премьера картины состоится 16 декабря.

Создатели восьмых «Елок» не раскрывают сюжет. Но по опубликованному трейлеруможно предположить, что главной темой станет «новогоднее чудо».

В опубликованном видео говорится, что два года все пытались научиться жить в условиях пандемии. Поговорка гласит «Как новый год встретишь, так его и проведешь», поэтому герои пытаются сделать все, чтобы в новогоднюю ночь сбылись их мечты и желания их близких.

В ленте снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов, Антон Богданов, Елена Валюшкина, Никита Тарасов, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Софья Присс, Олег Гаас, Татьяна Орлова, Виктор Добронравов.

Традиционно съемки «Елок» проходили в разных городах России, среди которых Пермь, Тюмень, Уфа, Саранск, Нижний Новгород, Красноярск.