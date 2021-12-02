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Фильм «Охотники за привидениями: наследники» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

Продолжение «Охотников за привидениями» официально вышло в прокат в России в четверг, 2 декабря. За рубежом картину уже успели посмотреть, там она в прокате около месяца.

По сюжету «Наследников», мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями.

Фильм «Охотники за привидениями: Наследники» снял режиссер Джейсон Райтман, сын Айвена Райтмана, снявшего оригинальных «Охотников» в 1984 году.

Актеры Билл Мюррей и Дэн Эйкройд, сыгравшие главные роли в первом фильме, сыграли эпизодические роли в «Наследниках». В новой картине главные роли исполнили Кэрри Кун, Пол Радд, Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Логан Ким, Селеста О’Коннор.

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