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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Самая длинная лестница в России появилась в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Самая длинная лестница России открылась на Торгашинском хребте в Красноярске, после подъема по ней можно насладиться красивым видом на смотровой площадке, сообщает правительство региона.

Лестница на Торгашинском хребте самая длинная в России: насчитывает 1683 ступени, общая протяженность маршрута – 1,2 тысячи метров, перепад высот – 240 метров. Она начинается на территории лагеря «Гренада», там оборудовали специальную площадку с навигацией, освещением, теплым бесплатным туалетом.

Во время спуска по лестнице губернатор Красноярского края Александр Усс осмотрел оборудованные видовые площадки со скамейками, подчеркнув, что проект выполнен с минимальным воздействием на природный ландшафт. Особенно эффектно объект выглядит вечером, когда включается подсветка, смонтированная на всей его протяженности.

Реализация проекта позволила соединить две достопримечательности краевого центра – Торгашинский хребет и Красноярские Столбы – в единый туристический кластер с общей сетью пешеходных троп.

В планах продолжить благоустройство маршрутов на Торгашинском хребте. Уже в следующем году на участке от скалы Арка до Красного гребня появятся малые архитектурные формы, навигация и оборудованные видовые площадки.

Для удобства посетителей Торгашинского хребта маршрут общественного транспорта №37 продлили до лагеря «Гренада», также там обустроили остановки, освещение, отремонтировали дорогу. Горожанам рекомендуют добираться до лестницы именно на автобусе, чтобы не перегружать личными автомобилями дорогу.

Тема: Туризм в Сибири
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ponhik78

Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))

sergey72

Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)

corrector

Какое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...

corrector

россиян очень интересовало и интересует его мнение, мы там ядерные ракеты можем разместить при приближении...
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