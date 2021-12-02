Самая длинная лестница в России появилась в Красноярске

Самая длинная лестница России открылась на Торгашинском хребте в Красноярске, после подъема по ней можно насладиться красивым видом на смотровой площадке, сообщает правительство региона.

Лестница на Торгашинском хребте самая длинная в России: насчитывает 1683 ступени, общая протяженность маршрута – 1,2 тысячи метров, перепад высот – 240 метров. Она начинается на территории лагеря «Гренада», там оборудовали специальную площадку с навигацией, освещением, теплым бесплатным туалетом.

Во время спуска по лестнице губернатор Красноярского края Александр Усс осмотрел оборудованные видовые площадки со скамейками, подчеркнув, что проект выполнен с минимальным воздействием на природный ландшафт. Особенно эффектно объект выглядит вечером, когда включается подсветка, смонтированная на всей его протяженности.

Реализация проекта позволила соединить две достопримечательности краевого центра – Торгашинский хребет и Красноярские Столбы – в единый туристический кластер с общей сетью пешеходных троп.

В планах продолжить благоустройство маршрутов на Торгашинском хребте. Уже в следующем году на участке от скалы Арка до Красного гребня появятся малые архитектурные формы, навигация и оборудованные видовые площадки.

Для удобства посетителей Торгашинского хребта маршрут общественного транспорта №37 продлили до лагеря «Гренада», также там обустроили остановки, освещение, отремонтировали дорогу. Горожанам рекомендуют добираться до лестницы именно на автобусе, чтобы не перегружать личными автомобилями дорогу.